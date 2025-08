De stad verkoopt de huizen in de Kleine Hertsbergestraat en wil dat de volgende eigenaar ook die woonfunctie behoudt, eventueel in combinatie met kantoren. Duke's Arches wilde daar een tiental extra kamers inrichten. Met de hotelstop wil Brugge het aantal woningen in het stadscentrum behouden. Het hotel mag wel uitbreiden met meer dan veertig kamers op de site van jeugdhostel Charlie Rockets, maar dat had al een hotelfunctie.