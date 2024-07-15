Oleksandra ging al snel aan de slag als architect in Brugge. Daar leerde ze Cliff Segers kennen. Intussen vormen ze een koppel en er zijn trouwplannen.

“We zullen trouwen in september, normaal gezien”, vertelt Oleksandra. “Een dik jaar heb ik me moeten bewijzen. Ik zag eerst geen partner in Cliff. Het was een goeie man met een open hart, heel helpvol. Ik zag andere kanten van hem. Zoiets kan je niet plannen.”

Ook de rest van haar familie heeft intussen een leven opgebouwd in West-Vlaanderen. Toch blijft de bezorgdheid om de achterblijvers groot.

“Mijn oma’s zijn daar nog. Ze zeggen: we willen sterven op de plaats waar we geboren zijn. Elke keer als ik met mijn oma spreek, zegt ze dat ze wil dat we ooit weer samen rond de tafel zitten. Het is zo triestig. Ze heeft ons al vier jaar niet gezien.”