22°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Hier voel ik me nor­maal”: Oek­ra­ïen­se jon­ge­ren ver­ge­ten oor­log even met bezoek aan Brugge

Oekrainers

24 Oekraïense jongeren verblijven deze week in ons land om even te ontsnappen aan de harde realiteit van de oorlog. Op hun programma staan uitstappen naar Brugge, Brussel, Antwerpen, de kust en een pretpark. Het initiatief wordt volledig gesponsord.

In Brugge genoten de jongeren van een rondleiding in het historische Begijnhof. Voor hen is het verblijf een zeldzaam moment van rust. “In Oekraïne is het zo moeilijk om te ontspannen. Je staat permanent onder stress. Daarom ben ik gelukkig om nu hier te zijn. Het is tijd om te ontspannen. Ik voel me een normaal persoon in een normale wereld”, zegt de 16-jarige Uliana Sauta.

“In Oekraïne is het zo moeilijk om te ontspannen. Je staat permanent onder stress."

Uliana Sauta

Ook haar leeftijdsgenote Dana Rozdobuko hoopt dat dit verblijf snel een andere realiteit kan inleiden. “Ik hoop dat de oorlog snel stopt. De omstandigheden zijn niet normaal. Mensen sterven, en die komen niet terug”, vertelt ze.

De jongeren hebben na hun bezoek aan Brugge nog verschillende uitstappen voor de boeg. Zo trekken ze later deze week naar Brussel en Antwerpen, en staat ook een dagje zee en pretpark op het programma.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Oorlog Rusland-Oekraïne Oekraïne

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Afvalophaling IMOG
Nieuws

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
Vechtpartij Waregem
Nieuws

Zwaargewonde bij massale vechtpartij in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Blankenberge2

Politie maakt dankbaar gebruik van veiligheidscamera’s van kustredders
Vierdaagse1

Vierdaagse van de IJzer gaat van start met 10.000 voorinschrijvingen
Charlotte Verminck

Cineaste Charlotte Verminck uit Knokke-Heist wint internationale filmprijs in New York
Boontjes Esen 1

Horafrost kan oogst niet verwerken na brand dus deelt groentekweker boontjes gratis uit
Geert Titeca zulte waregem

Burgemeester en Essevee-supporters veroordelen knokpartij in Waregem: "Dit is geen voetbal meer"
Afvalophaling IMOG

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
Aanmelden