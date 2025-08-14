Ook haar leeftijdsgenote Dana Rozdobuko hoopt dat dit verblijf snel een andere realiteit kan inleiden. “Ik hoop dat de oorlog snel stopt. De omstandigheden zijn niet normaal. Mensen sterven, en die komen niet terug”, vertelt ze.

De jongeren hebben na hun bezoek aan Brugge nog verschillende uitstappen voor de boeg. Zo trekken ze later deze week naar Brussel en Antwerpen, en staat ook een dagje zee en pretpark op het programma.