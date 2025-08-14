“Hier voel ik me normaal”: Oekraïense jongeren vergeten oorlog even met bezoek aan Brugge
24 Oekraïense jongeren verblijven deze week in ons land om even te ontsnappen aan de harde realiteit van de oorlog. Op hun programma staan uitstappen naar Brugge, Brussel, Antwerpen, de kust en een pretpark. Het initiatief wordt volledig gesponsord.
In Brugge genoten de jongeren van een rondleiding in het historische Begijnhof. Voor hen is het verblijf een zeldzaam moment van rust. “In Oekraïne is het zo moeilijk om te ontspannen. Je staat permanent onder stress. Daarom ben ik gelukkig om nu hier te zijn. Het is tijd om te ontspannen. Ik voel me een normaal persoon in een normale wereld”, zegt de 16-jarige Uliana Sauta.
Ook haar leeftijdsgenote Dana Rozdobuko hoopt dat dit verblijf snel een andere realiteit kan inleiden. “Ik hoop dat de oorlog snel stopt. De omstandigheden zijn niet normaal. Mensen sterven, en die komen niet terug”, vertelt ze.
De jongeren hebben na hun bezoek aan Brugge nog verschillende uitstappen voor de boeg. Zo trekken ze later deze week naar Brussel en Antwerpen, en staat ook een dagje zee en pretpark op het programma.