De Oekraïense stad fungeert sinds het uitbreken van de oorlog als toevluchtsoord voor veel Oekraïners. Brugge ondersteunt de zusterstad al enkele jaren, onder meer met hulpkonvooien en het delen van expertise. Bogdan Kelichavyi, burgemeester Kopychyntsi: “We werken ook samen met Brugge rond gezondheidszorg. We hadden geluk om heel wat chirurgisch materiaal en instrumenten te ontvangen voor ons ziekenhuis dat door onze stad wordt beheerd. Dit hielp ons om de kwaliteit van onze diensten te verhogen en meer patiënten te ontvangen in ons ziekenhuis.”

