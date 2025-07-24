De stad Brugge heeft de Oekraïense burgemeester van de stad Kopychyntsi ontvangen op het stadhuis. De twee steden hebben sinds 2022 een samenwerking om te proberen elkaar te versterken.
De Oekraïense stad fungeert sinds het uitbreken van de oorlog als toevluchtsoord voor veel Oekraïners. Brugge ondersteunt de zusterstad al enkele jaren, onder meer met hulpkonvooien en het delen van expertise. Bogdan Kelichavyi, burgemeester Kopychyntsi: “We werken ook samen met Brugge rond gezondheidszorg. We hadden geluk om heel wat chirurgisch materiaal en instrumenten te ontvangen voor ons ziekenhuis dat door onze stad wordt beheerd. Dit hielp ons om de kwaliteit van onze diensten te verhogen en meer patiënten te ontvangen in ons ziekenhuis.”
Ontmoeting Trump-Poetin
In Oekraïne gaat de oorlog met Rusland intussen nog altijd verder. Komende vrijdag is er een ontmoeting tussen de Amerikaanse en Russische president om te horen of er een einde kan komen aan die oorlog. “In onze gemeenschap alleen al zijn 35 soldaten omgekomen en zijn er 25 vermist. Twee werden gevangengenomen. Elke dag betalen we de hoogste prijs. Natuurlijk zijn dialoog en onderhandelingen belangrijk. Maar persoonlijk geloof ik niet echt in dit format omdat Europa en Oekraïne niet betrokken zijn in de beslissing.”