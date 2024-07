"De ziekenwagen gaat eigenlijk meer dienen voor transport van aan het ziekenhuis aan het front naar Polen, waar het veilig is. In het begin, kort na de oorlog was het enkel medisch materiaal: knelverbanden, kompressen, alles voor verzorging aan het front. Dat is nu wat geëvolueerd, omdat de ziekenhuizen meer nood hebben aan revalidatiemateriaal: rolstoelen, krukken, hometrainers. Want het zijn oorlogsgewonden die naar de ziekenhuizen komen", zegt Marc Wittewrongel van het Rode Kruis Tielt.