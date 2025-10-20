14°C
Nieuws
Kortrijk

Twee­de leven voor Kort­rijks zie­ken­huis­ma­te­ri­aal in Oekraïne

Door de verhuizing van de oude campus Reepkaai in Kortrijk komt heel wat ziekenhuismateriaal van AZ Groeninge vrij. Zwerver, een netwerk van Zwevegemse verenigingen, zal dat materiaal nu naar Oekraïne brengen.

Verschillende organisaties in Zwevegem bundelen al jaren de krachten voor onder andere Novgorod-Siversky, een zwaar getroffen regio in Oekraïne. Na benefietconcerten en initiatieven zoals de Zwevegem City Trail en de AH quiz, en met de hulp van AZ Groeninge, kunnen ze het noodlijdende land ondersteunen met een nieuwe lading ziekenhuismateriaal.

Ook gereedschap

"Het verheugt ons dat we materialen en uitrusting van onze oude stadscampus Reepkaai een tweede leven kunnen geven. Op die manier helpen we de Oekraïense patiënten in het plaatselijke ziekenhuis, " aldus Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge.

Daarnaast voorziet Zwerver ook gereedschap voor de herstelling van elektriciteitsinstallaties en nutsvoorzieningen.

Az1
Az2
Az3
Missie Oekraine
De redactie
Oorlog Rusland-Oekraïne Oekraïne

