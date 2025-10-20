Verschillende organisaties in Zwevegem bundelen al jaren de krachten voor onder andere Novgorod-Siversky, een zwaar getroffen regio in Oekraïne. Na benefietconcerten en initiatieven zoals de Zwevegem City Trail en de AH quiz, en met de hulp van AZ Groeninge, kunnen ze het noodlijdende land ondersteunen met een nieuwe lading ziekenhuismateriaal.

Ook gereedschap

"Het verheugt ons dat we materialen en uitrusting van onze oude stadscampus Reepkaai een tweede leven kunnen geven. Op die manier helpen we de Oekraïense patiënten in het plaatselijke ziekenhuis, " aldus Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge.

Daarnaast voorziet Zwerver ook gereedschap voor de herstelling van elektriciteitsinstallaties en nutsvoorzieningen.