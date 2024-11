In 58 West-Vlaamse gemeenten is het coalitieakkoord al rond, maar in 4 steden is het toekomstige bestuur nog onduidelijk. In Diksmuide, Izegem, Kortrijk en Blankenberge is er nog geen akkoord.

Morgen wisselt het initiatiefrecht van welke partij aan zet is. In Diksmuide is dat het Vlaams Belang, maar samenwerking zit er niet in. Team8600 van burgemeester Lies Laridon en Actie!, de kartellijst van kandidaat-burgemeester Koen Coupillie blijven op elkaar aangewezen.

"Hetzelfde verhaal een beetje in Izegem, waar toch met Stip en Vlaams Belang eerst een meerderheid gevormd is, maar daar is die meerderheid stopgezet in de aanloop naar de installatievergadering. De vraag is daar of er een officiële voordrachtsakte is getekend, wat de zaak heel wat moeilijker maakt.", verklaart politicoloog Herwig Reynaert

Ook in Kortrijk wisselt het initiatiefrecht voor de coalitievorming omdat de onderhandelingen niet rond zijn. Tot morgenavond is Vooruit er aan zet: "Misschien zal het nu beginnen vooruit gaan met die twee of drie politieke partijen. Ook zonder initiatiefrecht kun je blijven onderhandelen", aldus Reynaert.

In Blankenberge zijn burgemeester Prasse, maar ook Daphné Dumarey er tegen Wapenstilstand nog niet in geslaagd een meerderheid te vormen. Daar hangt het af of N-Va, samen met Cd&V, tot een akkoord komt met Vooruit. Pas als het rond is kan er gewerkt worden aan de installatievergaderingen van december om vervolgens echt van start te gaan met de nieuwe bestuursperiode voor zes jaar.