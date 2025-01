Kesteloots partij Team 8630 was met 9 van de 23 zetels de winnaar van de verkiezingen in Veurne, maar hij slaagde er niet in om een coalitie te vormen. Veurne Plus van Peter Roose ging uiteindelijk in zee met Voe Veurne.



Kesteloot kan nu niet samen met zijn schoondochter in de gemeenteraad zitten, en staat nu zijn oppositiezitje aan haar af. Hij blijft wel actief in het OCMW, in het bijzonder comité van de sociale dienst.