Vorige week loosde een bedrijf door een mechanisch defect groenteresten in de Mandel. Dat zorgde voor geurhinder, onder meer in de buurt van het Grote Bassin. Die vervuiling is intussen gestopt.

De stad liet het water ook beluchten, zodat er meer zuurstof in de Mandel kon komen. Om alle risico’s te vermijden, blijft het captatie- en recreatieverbod nog een week van kracht. De geurhinder kan wel nog een tijdje aanhouden.