KVDO tegen Mandel, dat is nummer 3 tegen nummer 1. De leider trok naar het Batimont Solar Park met titelwensen, en die konden aan de kust vervuld worden. Bijna 2500 supporters waren alvast aanwezig.

Eerste helft is maat voor niets

In een titelmatch is mooi en verzorgd voetbal vaak een uitzondering. De eerste helft "voldeed" in die optiek alvast aan de verwachtingen. Een gesloten eerste helft levert amper kansen op, tot Mandel in het slot opeens gevaarlijk is. Jaric Buysse kan oppikken aan de zestienmeter brengt voor, Jef Vandemaele kopt aan de tweede paal binnen. Mandel is virtueel kampioen, want op hetzelfde moment staat Hamme al 0-3 achter op bezoek bij Hamme.

Waar is dat feestje? Niet aan de kust

Maar KVDO heeft liever geen titelfeestje van Mandel op het eigen veld. Tien minuten ver in de tweede helft en Lukas Vandenbussche devieert een bal in doel. De wedstrijd kantelt in het voordeel van de thuisploeg en voert de druk op. Mandel lijkt echter stand te houden, aan een punt heeft het immers nog steeds genoeg.

Maar dan is daar Robbie D'Haese, die duidelijk heeft afgekeken van Kevin De Bruyne en een voorzet perfect aflevert tot bij invaller Milan Beuckels, die binnenwerkt. Na een rode kaart van doelpuntenmaker Vandemaele wordt het nog moeilijker voor Mandel om nog een punt te pakken. Zo wint KVDO van Mandel, dat zijn titelfeestje dan maar moet verplaatsen naar 27 april. Dan heeft het aan een punt genoeg tegen Wervik om kampioen te spelen.

VIDEO: Reacties na KVDO-Mandel