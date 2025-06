De regen in de nacht van woensdag op donderdag heeft een gunstig effectief gehad. Er is ook niet langer een verschil tussen de metingen stroomopwaarts op De Mandel – waar er sowieso geen impact van bluswater was – en stroomafwaarts. Dit betekent dat de situatie op De Mandel genormaliseerd is, waardoor de gouverneur besliste dat het verbod kon opgeheven worden. Er kan dus opnieuw gevist, gekayakt, gesupt,… worden in De Mandel.