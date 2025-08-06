De vervuiling zou mogelijk afkomstig zijn van een nabijgelegen bedrijvenzone, maar dat is nog niet bevestigd. Enkele bedrijven in de omgeving kregen intussen maatregelen opgelegd om stofemissies te beperken. Nieuwe metingen moeten uitwijzen of de luchtkwaliteit intussen verbeterd is.

In afwachting adviseert de stad inwoners in het getroffen gebied om voorlopig geen eieren uit eigen tuin te eten en groenten en fruit grondig te wassen.