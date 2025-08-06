33°C
Nieuws
Gistel

Onge­rust­heid in Gis­tel na vast­stel­ling ver­hoog­de dioxi­ne- en pcb-waarden

Gistel

In Gistel zijn bij metingen verhoogde waarden van dioxine en pcb vastgesteld. De stad en de Vlaamse Milieumaatschappij raden inwoners in een deel van de stad aan om eieren uit eigen tuin voorlopig niet te eten en groenten en fruit extra goed te wassen.

De ongerustheid in Gistel is groot na een brief van de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Daarin staat dat er bij recente metingen verhoogde concentraties dioxine en pcb zijn vastgesteld. Deze stoffen hechten zich vast aan stofdeeltjes en kunnen zo in het milieu terechtkomen.

Nieuwe metingen

De vervuiling zou mogelijk afkomstig zijn van een nabijgelegen bedrijvenzone, maar dat is nog niet bevestigd. Enkele bedrijven in de omgeving kregen intussen maatregelen opgelegd om stofemissies te beperken. Nieuwe metingen moeten uitwijzen of de luchtkwaliteit intussen verbeterd is. 

In afwachting adviseert de stad inwoners in het getroffen gebied om voorlopig geen eieren uit eigen tuin te eten en groenten en fruit grondig te wassen.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Vervuiling Dioxine

