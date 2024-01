De bus van Deinze richting Kortrijk zat overvol, waardoor de kinderen niet meer konden opstappen. Lijn 75 rijdt nu om het half uur, terwijl dat vroeger om het kwartier was. Daardoor moeten dus meer kinderen in een keer opstappen. De Lijn zegt dat ze op de hoogte is van het probleem, en kijkt ook hoe ze dit kan voorkomen.

Ook in De Westhoek rijden nu veel minder bussen. In Ieper kwamen 20 leerlingen te laat aan op school. Hun bus rijdt nu om de 45 minuten in plaats van om het kwartier.