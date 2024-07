Er is ook een Hoppinpunt. Dat is een mobiliteitspunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd. Je herkent het punt aan de paars-groene Hoppinzuil waar meer informatie op staat. Het is toegankelijk voor iedereen en bovendien klaar om in de toekomst elektrisch laden mogelijk te maken. Nuttig weetje: er is ook een fietsherstelpunt aanwezig. Dit alles werd mogelijk gemaakt met 70.000 euro aan subsidies van de Vlaamse Overheid.