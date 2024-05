De botsing gebeurde rond half acht, het was toen zeer fel aan het regenen. Een auto is daar beginnen te slippen, begon te tollen en kwam op z’n zij terecht. Omdat de bestuurder, die naar verluidt zo goed als ongedeerd bleef, niet zelfstandig uit z’n auto kon, moest de brandweer hem komen bevrijden.

In de richting van Kortrijk was er alleen maar verkeer mogelijk op de pechstrook. Daardoor stond er snel een lange file, tot voorbij het op- en afrittencomplex in Zonnebeke.