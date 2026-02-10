Aanmelden
Bestuur­der ont­snapt aan ern­sti­ge let­sels bij crash in Geluveld

Ongeval geluveld 15feb

In de nacht van zaterdag op zondag zijn buurtbewoners in Geluveld opgeschrikt door een zware aanrijding tegen een boom vlak bij een tankstation. De bestuurder werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Even voor 4.30 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een vermeend brandend voertuig aan de rotonde van de N8 en N303, in de Menenstraat op korte afstand van een tankstation. Een buurtbewoner had een luide knal gehoord, waardoor aanvankelijk sprake was van vuur.

Geen brand, maar total loss

Bij aankomst bleek er geen brand te zijn. De rook die werd opgemerkt, was afkomstig van de geactiveerde airbags. De enige inzittende was al uit het voertuig en kon nog stappen. Hij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De wagen raakte zwaar beschadigd en wordt als total loss beschouwd. De N8 werd tijdelijk volledig afgesloten.

Jari Vanassche
Ongeval Geluveld

