Verkeerskundige: “Spitsstrook inderdaad soms beter dan volwaardige rijstrook”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De voorstudies rond de oplossing voor het fileprobleem op de E403 zijn nog niet openbaar, maar soms is een spitsstrook inderdaad een betere oplossing dan een volwaardige rijstrook. Dat zegt verkeerskundige Koen Vandenberghe. Het opleidingshoofd aan Vives legt uit waarom en wat zo'n spitsstrook nu precies is.
Koen Vandenberghe, docent verkeerskunde Vives: “Een spitsstrook is eigenlijk een strook die op een snelweg wordt voorzien wanneer er tijdelijk een capaciteitsprobleem is. Dat betekent dat die strook enkel wordt opengesteld op drukke momenten. Met een rood kruis wordt op momenten dat het niet druk is aangeduid dat je de spitsstrook niet mag gebruiken.”
Niet altijd zaligmakend
Als de groene pijl op het portiek brandt dan is de spitsstrook wel open dan ben je als autobestuurder ook verplicht die te gebruiken. Mobiliteitsexpert Koen Vandenberghe spreekt zich niet uit over de situatie op de E403, maar een echte volwaardige derde rijstrook is volgens hem alvast niet altijd zaligmakend.
“Dat kan zeker een goeie oplossing zijn in sommige situaties. Maar een derde rijstrook zorgt er ook voor dat er meer capaciteit ontstaat. Mensen denken dan heel snel: Meer capaciteit betekent ook vlotter verkeer. En dat leidt dan ook weer tot meer verkeer.”
Op langere termijn zou het dus kunnen dat je met meer mensen in de file staat. Bij een spitsstrook zijn de portieken over de snelweg ook interessant omdat je met variabele snelheidsaanduidingen kan werken. “Het is zo dat, als je aan 120km/u op de snelweg rijdt, dat de capaciteit van de snelweg kleiner is, er kunnen minder wagens zich voortbewegen, dan dat die wagens zich aan een lagere snelheid over de snelweg bewegen. Doordat er een lagere snelheid is kunne voertuigen op kortere afstand van elkaar bewegen.”
Alles goed onderzoeken
De studie over de E403 tussen Roeselare en Brugge opteert voor stukken spitsstrook en dus niet over de hele lengte. “Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat men probeert weefbewegingen tegen te gaan of dat men heel doelgericht bepaalde schakels van het netwerk wil gaan versterken omdat zich net daar die opstopping voordoet.”
De verkeersdeskundige vindt het alvast een goeie zaak dat Vlaanderen alles goed onderzoekt in dit economisch erg belangrijk dossier.