Koen Vandenberghe, docent verkeerskunde Vives: “Een spitsstrook is eigenlijk een strook die op een snelweg wordt voorzien wanneer er tijdelijk een capaciteitsprobleem is. Dat betekent dat die strook enkel wordt opengesteld op drukke momenten. Met een rood kruis wordt op momenten dat het niet druk is aangeduid dat je de spitsstrook niet mag gebruiken.”

Niet altijd zaligmakend

Als de groene pijl op het portiek brandt dan is de spitsstrook wel open dan ben je als autobestuurder ook verplicht die te gebruiken. Mobiliteitsexpert Koen Vandenberghe spreekt zich niet uit over de situatie op de E403, maar een echte volwaardige derde rijstrook is volgens hem alvast niet altijd zaligmakend.

“Dat kan zeker een goeie oplossing zijn in sommige situaties. Maar een derde rijstrook zorgt er ook voor dat er meer capaciteit ontstaat. Mensen denken dan heel snel: Meer capaciteit betekent ook vlotter verkeer. En dat leidt dan ook weer tot meer verkeer.”

