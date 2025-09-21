Verdachte van steekpartij Brugge blijkt minderjarige jongen, jeugdrechter plaatst hem in gesloten instelling
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De verdachte van de steekpartij afgelopen weekend in Brugge is geïdentificeerd: het is een minderjarige jongen. De jeugdrechter heeft hem intussen in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.
De steekpartij gebeurde zaterdagochtend vroeg, rond een uur of vijf, in de Kuiperstraat. Twee twintigers kregen messteken tijdens een schermutseling. Ze raakten gewond, maar waren niet in levensgevaar.
Er startte meteen een onderzoek, maar de verdachte bleef uit handen van de politie. Tot nu, blijkt uit nieuws van het parket. De jongeman is nog minderjarig en zit in een gesloten jeugdinstelling.
De redactie