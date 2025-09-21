De steekpartij gebeurde zaterdagochtend vroeg, rond een uur of vijf, in de Kuiperstraat. Twee twintigers kregen messteken tijdens een schermutseling. Ze raakten gewond, maar waren niet in levensgevaar.

Er startte meteen een onderzoek, maar de verdachte bleef uit handen van de politie. Tot nu, blijkt uit nieuws van het parket. De jongeman is nog minderjarig en zit in een gesloten jeugdinstelling.