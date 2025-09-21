14°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Ver­dach­te van steek­par­tij Brug­ge blijkt min­der­ja­ri­ge jon­gen, jeugd­rech­ter plaatst hem in geslo­ten instelling

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De verdachte van de steekpartij afgelopen weekend in Brugge is geïdentificeerd: het is een minderjarige jongen. De jeugdrechter heeft hem intussen in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.

De steekpartij gebeurde zaterdagochtend vroeg, rond een uur of vijf, in de Kuiperstraat. Twee twintigers kregen messteken tijdens een schermutseling. Ze raakten gewond, maar waren niet in levensgevaar.

Er startte meteen een onderzoek, maar de verdachte bleef uit handen van de politie. Tot nu, blijkt uit nieuws van het parket. De jongeman is nog minderjarig en zit in een gesloten jeugdinstelling.

Weer brugge
Nieuws

Twee twintigers gewond na steekpartij in Brugge
De redactie
Steekpartij

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden
VKO Kruiseke
Nieuws

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Weer brugge

Twee twintigers gewond na steekpartij in Brugge
Steekpartij Bredene

In beroep zwaardere straffen voor twee mannen wegens poging tot moord
Noordhinderstraat zeebrugge

Twaalf jaar cel voor Roemeen die ex de keel probeerde over te snijden
Opsporing steekpartij
Update

Parket verspreidt opsporingsbericht na steekpartij in Roeselare
Whats App Image 2025 09 22 at 06 30 131

Dader drievoudige steekpartij opgepakt na urenlange klopjacht
Steekpartij Roeselare
Update

Drie doden bij steekpartijen in Roeselare: dit zijn de feiten
Aanmelden