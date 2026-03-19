De lokale politiezone Oostende kreeg op 27 februari 2022 rond 5.30 uur een oproep voor een vechtpartij op het Monacoplein. Ter plaatse bleek een 23-jarig slachtoffer in een grote plas bloed te liggen. "Zonder de snelle tussenkomst van de hulpdiensten zou hij het niet overleefd hebben", klonk het bij procureur Fauve Nowé. De burgerlijke partij had in zijn linkerlies een steekletsel van tien centimeter, waardoor een slagader geperforeerd werd.

Volgens een vriend van het slachtoffer hadden ze eerder al ruzie in een dancing. Toen ze een zekere A. en zijn kameraden later opnieuw tegen het lijf liepen, gingen de poppen aan het dansen. Na het eerste conflict zou L.L. opgetrommeld zijn om A. in bedwang te houden. Twee getuigen wezen hem echter aan als de man die de messteek toebracht. Onderzoek op een mes dat enkele dagen later in de struiken werd gevonden, leverde echter niets op.

Geen vechtersbaas

Het Openbaar Ministerie vroeg 30 maanden gevangenisstraf met uitstel, met uitzondering van de vier maanden voorhechtenis. De rechter veroordeelde L.L. uiteindelijk, zoals gevorderd, tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Aan de burgerlijke partij moet hij voorlopig 1.500 euro schadevergoeding betalen.

Maar de verdediging drong aan op de vrijspraak. Volgens meester Nadia Lorenzetti werd A. in eerste instantie als dader aangewezen. Op basis van het strafblad van sommige betrokkenen suggereerde de verdediging dat een drugsconflict mogelijk aan de basis van de steekpartij lag. "Maar daar heeft mijn cliënt helemaal niets mee te maken. Hij is ook helemaal geen messentrekker of vechtersbaas." Meester Lorenzetti merkte ook nog op dat het onderzoek onnodig lang aansleepte.