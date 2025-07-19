In de Kuiperstraat in Brugge zijn vanmorgen om 5 uur twee jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen. De twee twintigers kregen messteken, maar verkeren niet in levensgevaar. Het onderzoek naar de feiten loopt volop.
Volgens het parket gaat het om schermutselingen tussen jongeren. Daarbij kregen twee twintigers messteken. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. "In het belang van het onderzoek zal niet verder worden gecommuniceerd", klinkt het bij het parket.
