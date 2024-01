Twee weken voor de start van het jaarlijkse carnaval in Venetië is er de stoet in Brugge. Een vijftigtal wandelaars maakten hun prachtige kostuums helemaal zelf.



De traditie kwam in de 16de eeuw overgewaaid uit Venetië. Bij carnaval was het de bedoeling dat je niet kon zien of de figuren mannen of vrouwen waren en ook de huidskleur moest geheim blijven.

De internationale vereniging telt zo’n 500 leden. Je mag maar één keer op een bepaalde locatie met hetzelfde kostuum en masker verschijnen. De wandelaars willen uitpakken met hun kostuum in de Brugse binnenstad.