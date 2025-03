Wat is er allemaal gebeurd?

We proberen het kort samen te vatten. Gisteravond brak in fietsenhandel De Scheemaeker in Waggelwater een zware brand uit. Een zwarte rookpluim was van ver buiten Brugge te zien en de schade was enorm. Zelf vandaag was de brandweer nog bezig met het gecontroleerd blussen van het vuur.

Sinds gisterenavond was de op- en afrit Bevrijdingslaan op de Expresweg afgesloten tot aan de Buffelbrug en deze morgen werd het rampenplan afgekondigd. In de verspreidde roetdeeltjes bleek asbest te zitten. De stad stelde een perimeter in en verplaatsingen moesten beperkt worden. Daarnaast kwam de stad nog met een reeks maatregelen voor buurtbewoners en was er vrees voor afgelasting van de match Club Brugge - Charleroi later vandaag.

Hoe verloopt de besproeiing?

Al vroeg in de morgen begonnen de brandweer en civiele bescherming met het besproeien van de verharde wegen binnen de zone van de perimeter. Rond 14u30 zijn alle verharde delen binnen de perimeter besproeid. Het stadsbestuur roept om zich binnen de perimeter te verplaatsen via de verharde wegen. Voor zachte delen zoals de berm is het een veel lastigere klus om alle roetdeeltjes te verwijderen.

Burgemeester Dirk De fauw: “Dergelijke werkzaamheden nemen tijd in beslag vanwege de omvang van de getroffen zone en de noodzaak van een gestructureerde en grondige aanpak. Het is belangrijk dat alles grondig en correct wordt gereinigd. Er gebeuren nog steeds metingen op het terrein. Metingen werden uitgevoerd tot op 25 kilometer afstand.”

Kan ik mijn auto nog laten reinigen?

Dat kan nog tot 18u. Op drie locaties spoelt de brandweer voertuigen: ter hoogte van de Brico in Sint-Andries, ter hoogte van de gevangenis langs de Legeweg en ter hoogte van het rondpunt in de Gistelse Steenweg (kant Varsenare).

Wat met roetdeeltjes in mijn tuin?

De stad raad bewoners aan de deeltjes te laten liggen en een foto te nemen als bewijsmateriaal voor de verzekering. Ook is het een goed idee om de brandverzekering meteen te contacteren.

Als je ze toch zelf wilt verwijderen, beschadig de deeltjes dan niet en maak ze nat om de verspreiding te minimaliseren. Verzamel de natte stukken in een plastic zak en knoop ze dicht vooraleer ze in een tweede plastic zak te stoppen. Het is aangeraden om hierbij ook handschoenen te dragen en nadien je handen grondig te wassen.

Wat doe je dan met de verzamelde roetdeeltjes? Wel, op dezelfde locaties waar je je auto kunt spoelen, kun je ook de plastic zakken met roetdeeltjes afgeven.

Heb je een terras? Gebruik dan géén hogedrukreiniger tijdens het reinigen. Spoel je terras af met een zachte waterstraal of door voorzichtig een emmer water over je terras te gieten. Opdweilen doe je beter niet, trek in plaats daarvan het water naar je tuin. Het water in je goot of regenton wordt als besmet beschouwd en gebruik je idealiter niet.

Gaat Club-Charleroi door?

Ja, maar het geplande Thanks Fans-festival gaat niet door. De stadionpoorten openen vanaf 17u en er is een alternatieve stadionbeleving voorzien. Van 17u-17u30 geldt er bij Bar Breydel en bij de tapwagen op het supportersplein 1+1 gratis. Ook DJ Arthur Lewis en Pat B treden op aan het supportersplein. Daarnaast is er ook een Club Play Dorp voor de kleinste fans en een stockverkoop met kortingen.