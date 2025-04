Vanaf dit jaar zet het park ook in op een kweekprogramma voor capibara's, een diersoort die populair werd door het social mediaplatform Tiktok. Directeur Filip Van Dorpe legt uit dat ook andere parken daar baat bij hebben: "Andere parken en dierentuinen willen ook capibara’s. We hebben vorig beslist om vorig jaar een mannetje bij te nemen bij de twee vrouwtjes die we al hadden. Zodanig dat er kan gekweekt worden. Het eerste resultaat is Coco het kleintje dat een paar weken geleden geboren is. Het is de bedoeling om verder te kweken."