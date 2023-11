#Vakbondsactie #WestVlaanderenDoor een vakbondsactie is er hinder voor onze dienstverlening in West-VlaanderenKijk of je bus of tram rijdt in onze routeplanner https://t.co/28YrvP14o9 of raadpleeg de realtime informatie via de haltepagina.#DeLijn pic.twitter.com/aJgbWG3rsG

— De Lijn (@delijn) November 9, 2023