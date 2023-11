De directie zegt dat ze niet de kans heeft gehad om voor de extra stakingsdagen te voorzien in een gegarandeerde dienstverlening. Daardoor is de impact voor de reizigers nog onduidelijk. Vrijdag lijkt de stakingsbereidheid alvast even groot als op donderdag, luidt het.

De Lijn zegt ritten die niet kunnen worden gereden omdat de chauffeur staakt, meteen uit de routeplanner te zullen halen.