Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV en VSOA voert ook deze week nog actie in de gevangenissen. Vandaag is dat opnieuw het geval in de gevangenis van Brugge. Ondertussen kijken de bonden al naar mei voor de verdere planning van de acties. Dat is vernomen van federaal secretaris Eddy De Smedt (VSOA).