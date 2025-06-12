Aanmelden
Van­daag en mor­gen extra con­tro­les op gsm en ande­re aflei­ding ach­ter het stuur

Gsm3

De politie houdt vandaag en morgen in heel het land extra controles op afleiding achter het stuur. Vooral het gebruik van de smartphone tijdens het rijden staat daarbij centraal. Ook in onze provincie plant de lokale politie controleacties.

Volgens de federale politie is gsm-gebruik achter het stuur één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. “Uit onderzoek blijkt dat tussen de 5 en 25 procent van de ongevallen te wijten is aan afleiding,” klinkt het. 

“Bellen achter het stuur verdrievoudigt zelfs het risico op een ongeval.”

Federale politie

Tijdens de 48 uur durende actie voeren de lokale en federale politie controles uit op vaste plaatsen én mobiel, zowel zichtbaar als anoniem. De actie maakt deel uit van een bredere campagne om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De redactie
Politie

