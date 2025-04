Sinds 1 januari 2025 is het milieuvignet verplicht in de regio Rijsel. Zonder sticker riskeren automobilisten een boete. Het vignet geeft aan hoe vervuilend een voertuig is en bepaalt of het bepaalde zones mag binnenrijden tijdens periodes van luchtvervuiling.

Wie naar Frankrijk reist, kan het vignet aanvragen via de officiële website certificat-air.gouv.fr. De aanvraag kost enkele euro’s en moet enkele dagen op voorhand gebeuren.