Sinds 1 januari 2025 werd het verplicht om een milieuvignet aan te kopen als een bestuurder de Eurometropool wou binnenrijden. Wie geen vignet op de voorruit heeft, riskeert een boete.

Bij de invoering liep de communicatie niet echt vlot en nu blijkt er weer veel verwarring te zijn. “Heel wat mensen denken dat zo’n vignet nu niet meer nodig is, maar niets is minder waar”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. De Constitutionele Raad verklaarde de wet nu ongeldig, niet omwille van de inhoud, maar wel omwille van de procedure. Alle automobilisten die in een Franse lage-emissiezone willen rijden, moeten dus nog altijd een vignet hebben. “Hopelijk zal de communicatie in het vervolg beter verlopen.”

