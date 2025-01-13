Frans mili­eu­vig­net blijft nodig: afschaf­fing ver­wor­pen door Fran­se Con­sti­tu­ti­o­ne­le Raad

Milieuvignet Rijsel

Het veelbesproken milieuvignet dat onder andere in de metropool Rijsel van toepassing is, blijft voorlopig van toepassing. Nadat het Franse parlement en senaat de wet op de economische vereenvoudiging stemden voor de afschaffing van de emissiezones, heeft de Constitutionele Raad deze wet vorige week ongeldig verklaard. “Daardoor blijft het milieuvignet van toepassing”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Sinds 1 januari 2025 werd het verplicht om een milieuvignet aan te kopen als een bestuurder de Eurometropool wou binnenrijden. Wie geen vignet op de voorruit heeft, riskeert een boete.

Bij de invoering liep de communicatie niet echt vlot en nu blijkt er weer veel verwarring te zijn. “Heel wat mensen denken dat zo’n vignet nu niet meer nodig is, maar niets is minder waar”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. De Constitutionele Raad verklaarde de wet nu ongeldig, niet omwille van de inhoud, maar wel omwille van de procedure. Alle automobilisten die in een Franse lage-emissiezone willen rijden, moeten dus nog altijd een vignet hebben. “Hopelijk zal de communicatie in het vervolg beter verlopen.”

Even de grens over naar Auchan of naar de Match in Halluin: Milieusticker voortaan verplicht

Aanvraag in het Nederlands

Himpe hekelde eerder al dat het aanschaffen van zo’n vignet via de officiële Franse website enkel in het Frans, het Engels en het Duits kon. Door zijn tussenkomst, die onder andere door de Nederlandse toeristenbond ANWB werd gesteund, werd enkele maanden na de invoering de website aangepast zodat het vignet ook in het Nederlands kon aangevraagd worden.

Vanaf nu kan je het Franse milieuvignet ook in het Nederlands aanvragen
