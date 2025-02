De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai schaart zich achter de vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) om het Franse milieuvignet ook in het Nederlands aan te kunnen vragen. Het samenwerkingsverband beloofde contact op te nemen met het bevoegde Franse ministerie.Wie de Franse grens richting Rijsel wil oversteken, heeft daarvoor sinds 1 januari 2025 verplicht een milieuvignet nodig. Zo’n vignet kan je aanvragen via de officiële site van de overheid en kost iets minder dan 5 euro. Opvallend: de sticker kan je enkel in het Frans, Engels of Duits aanvragen. “Dat is voor veel mensen bijzonder onhandig”, klinkt het bij provincieraadslid Kurt Himpe. “Wie zoekt in het Nederlands, komt vaak op websites die de sticker aan een veel hogere kostprijs aanbieden. Dat kan niet de bedoeling zijn.”