Mili­eu­vig­net blijft ver­plicht voor metro­pool Rij­sel, ook als lage-emis­sie­zo­ne verdwijnt

Bijna een jaar nadat een milieuvignet verplicht werd om de Noord-Franse metropool Rijsel binnen te rijden, lijkt de permanente lage-emissiezone op de helling te staan. Toch blijft het milieuvignet noodzakelijk, benadrukt Izegems provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “Navraag leert dat een milieuvignet ook in de toekomst verplicht blijft,” zegt Himpe.

Het Franse parlement stemde recent voor de afschaffing van de lage-emissiezones in het kader van de wet op economische vereenvoudiging. De maatregel moet echter nog worden goedgekeurd door de Senaat, en dat is door de politieke onzekerheid in Frankrijk allerminst gegarandeerd.

“Zelfs als de afschaffing effectief wordt, blijft het milieuvignet verplicht,” legt Himpe uit. “De prefect kan namelijk nog steeds tijdelijk ‘gedifferentieerd verkeer’ invoeren bij periodes van hoge luchtvervuiling. In dat geval geldt opnieuw een verbod voor de meest vervuilende voertuigen, op basis van hun luchtkwaliteitscertificaten. Wie dan geen milieuvignet heeft, riskeert een boete van 68 euro.”

West-Vlamingen in grensgebied niet te spreken over 'plotse' milieuvignet, digipunten krijgen massaal vragen

“Communicatie blijft een heikel punt”

Volgens Himpe zorgt de berichtgeving over de mogelijke afschaffing van de lage-emissiezones voor heel wat verwarring. “Veel mensen denken dat ze binnenkort geen milieuvignet meer nodig hebben. Maar duidelijke informatie is moeilijk te vinden — zelfs op de officiële websites, zoals die voor het aanvragen van het vignet, blijft het onduidelijk,” klinkt het.

Ook bij de invoering van het milieuvignet begin 2025 heerste er verwarring. Toen zette Himpe zich samen met de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, met steun van de Nederlandse ANWB, in om een Nederlandstalige versie van het officiële aanvraagformulier te bekomen. Aanvankelijk was dat enkel beschikbaar in het Frans, Engels en Duits.

Vanaf nu kan je het Franse milieuvignet ook in het Nederlands aanvragen
