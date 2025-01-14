Het Franse parlement stemde recent voor de afschaffing van de lage-emissiezones in het kader van de wet op economische vereenvoudiging. De maatregel moet echter nog worden goedgekeurd door de Senaat, en dat is door de politieke onzekerheid in Frankrijk allerminst gegarandeerd.

“Zelfs als de afschaffing effectief wordt, blijft het milieuvignet verplicht,” legt Himpe uit. “De prefect kan namelijk nog steeds tijdelijk ‘gedifferentieerd verkeer’ invoeren bij periodes van hoge luchtvervuiling. In dat geval geldt opnieuw een verbod voor de meest vervuilende voertuigen, op basis van hun luchtkwaliteitscertificaten. Wie dan geen milieuvignet heeft, riskeert een boete van 68 euro.”

