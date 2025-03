In januari werd de eerste steen gelegd van een laminaatfabriek in Brazilië. Zo verankert Unilin zijn positie op de Latijns-Amerikaanse markt. Het bedrijf ziet laminaat als de vloer van de toekomst. "Het is niet alleen betaalbaar, maar ook duurzaam. Hout is een hernieuwbare grondstof en onze belangrijkste grondstof. De kern van laminaatvloeren wordt geproduceerd met herwonnen hout."

Vorig jaar sloot Unilin in Wielsbeke nog een gloednieuwe lijn voor de productie van luxevinyltegels, omdat "de markt er niet klaar voor is", klonk het toen.