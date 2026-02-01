Wim Messiaen, de CEO van vloerproducent Unilin in Wielsbeke, stapt plots op bij het bedrijf. Dat zegt een betrouwbare bron en het is ons intussen bevestigd door het bedrijf.
Het ontslag is verrassend want Messiaen was nog maar twee jaar aan de slag als CEO van de producent van Quick.Step-vloeren. Hij volgde Bernard Thiers op die bijna 40 jaar aan het hoofd stond van het bedrijf.
Paul De Cock (Mohawk) is tijdelijk CEO
Paul De Cock zal hem tijdelijk vervangen bij Unilin. Hij is de COO of operationeel directeur bij Mohawk Industries, de Amerikaanse beursgenoteerde moedergroep boven Unilin. Bij Unilin werken 7.800 werknemers
Geen officiële reden van ontslag
Over de reden van het ontslag wil Unilin niet communiceren, zegt de woordvoerder aan onze redactie. “We willen de heer Messiaen danken voor zijn inzet en wensen hem veel succes”.
Voor hij aan de slag ging bij Unilin had Wim Messiaen een carrière bij Domo, Etex en VPK Packaging Group.