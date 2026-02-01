Het ontslag is verrassend want Messiaen was nog maar twee jaar aan de slag als CEO van de producent van Quick.Step-vloeren. Hij volgde Bernard Thiers op die bijna 40 jaar aan het hoofd stond van het bedrijf.

Paul De Cock (Mohawk) is tijdelijk CEO

Paul De Cock zal hem tijdelijk vervangen bij Unilin. Hij is de COO of operationeel directeur bij Mohawk Industries, de Amerikaanse beursgenoteerde moedergroep boven Unilin. Bij Unilin werken 7.800 werknemers

Geen officiële reden van ontslag

Over de reden van het ontslag wil Unilin niet communiceren, zegt de woordvoerder aan onze redactie. “We willen de heer Messiaen danken voor zijn inzet en wensen hem veel succes”.

Voor hij aan de slag ging bij Unilin had Wim Messiaen een carrière bij Domo, Etex en VPK Packaging Group.