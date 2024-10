De nieuwe installatie zal vanaf september volgend jaar operationeel zijn. Ze maakt van mdf en laminaatvloeren (die hdf als kern hebben) volledig recycleerbare producten, stelt het bedrijf. Mdf, een veelgebruikt product bij verbouwingen, is samengesteld uit houtvezels die met bindmiddel tot een plaat geperst worden. Hdf is een sterkere variant.



Tot voor kort kon mdf niet gerecylceerd worden, aldus Unilin. Het probleem school in het bindmiddel. Maar het bedrijf kondigde in 2021 een "wereldprimeur" aan met de eerste recyclagetechnologie voor mdf en hdf. Het bedrijf rolde toen een pilootlijn uit in Bazeilles, Unilins grootste productiesite voor mdf en hdf. De voorbije twee jaar verfijnde het bedrijf de technologie. De volledig nieuwe industriële installatie in Bazeilles is nu de volgende stap en zal leiden tot 's werelds eerste circulaire mdf-hdf-fabriek, dixit Unilin.



Het bedrijf zet in een volgende stap terugnameprogramma's op met partners en klanten om voldoende mdf-afval te verzamelen om de recyclage-installatie te voeden, en kijkt ook naar de overheid. Dat moet vermijden dat mdf-afval onnodig naar de afvaloven gaat.