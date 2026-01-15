Aanmelden
Oostrozebeke

Uni­lin ver­duur­zaamt spaan­plaat­pro­duc­tie dank­zij warmtekoppeling

Bij Unilin Panels in Oostrozebeke warmen ze de persen voortaan op via groene warmte in plaats van aardgas. Het bedrijf investeerde, samen met de aanpalende firma A&S Energie, in een warmtekoppeling. Door de huidige geopolitieke situatie, een goede investering, volgens Unilin.

2,4 kilometer. Zo lang is de warmtekoppeling die door de site van Unilin loopt. Het bedrijf draait voortaan de gaskranen dicht, terwijl de stroomkranen bij A&S Energie openen. Een gezamenlijke investering van 8,5 miljoen euro. Bert Vandenkendelaere, Unilin: “De werken zijn vorig jaar in maart gestart. We waren al langer bezig met het plannen van de werken uiteraard, dus in iets minder dan een jaar hebben we alle werken kunnen uitvoeren en zijn we volledig operationeel. We zijn heel tevreden. Dit zal ons stabiliteit geven, continuïteit voor de komende jaren en groene energie. “

Al 95%

A&S Energie voorzag al 95% van de elektriciteitsbehoefte van de Unilin-fabriek. Maar de persen, waar de houtspannen worden samengeperst tot spaanplaten, werden nog met aardgas verwarmd. Steven Vandenbulcke, A&S Energie: “We hebben een stoomleiding aangelegd, samen met een warmtewisselaar. Die stoom wordt omgezet of geeft zijn warmte af aan thermische olie, die dan het thermische olie circuit binnen Unilin voedt en op die manier de verschillende persen binnen de Unilin-site kan bedienen van warmte, groene warmte.”

9.000 ton CO2 uitgespaard

Het is onder meer door de huidige geopolitieke situatie dat Unilin besloot om in de warmte-koppeling te investeren. “Het zorgt ervoor dat wij duurzamer gaan produceren, dat onze producten een lagere koolstofafdruk gaan hebben. Ten tweede zorgt het ook voor een iets stabielere energie-aanvoer. Met de huidige geopolitieke situatie brengt het mee stabiliteit dat we zelf voor onze energie kunnen instaan. We sparen hiermee 9.000 ton CO2 uit, dat is het equivalent alsof je 350.000 bomen zou aanplanten."

Bert Vandenkendelaere
