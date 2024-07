Mesen ging in beroep tegen de uitspraak, maar de rechter tilt het vonnis nu over de zomervakantie. Een spijtige zaak, vindt de burgemeester van het kleinste stadje van ons land.

Burgemeester Sandy Evrard: "Nog deze morgen kreeg ik een sms met de vraag kunnen we nu zondag al de toren beklimmen? Jammer genoeg kunnen we dat niet toelaten en respecteren. Dus moeten we nog tot 11 september afwachten, dan is het toeristisch seizoen bijna gepasseerd maar we moeten dat respecteren. … We zien dat de mensen massaal op zondag komen fietsen, wandelen. De uitkijktoren is iets wat ze willen meenemen. Ik ben bereid tot een compromis. Als die mensen echt willen dat de uitkijktoren één dag gesloten is, voor mij mag dat gerust op maandag."