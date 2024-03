De uitkijktoren is een onderdeel van de gesloten horecazaak. De eigenaar van het pand is nu met de gemeente Heuvelland overeengekomen om de toren opnieuw te openen voor het publiek. Via een klein poortje op de top van de Kemmelberg kan je de toren bereiken. Zondag passeert daar trouwens de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem.