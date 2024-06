Schepen Matthijs Samyn: “We willen het toeristisch profiel van onze stad versterken door het ontwikkelen van extra permanente toeristische producten. We waren al even op zoek naar een opportuniteit om een extra uitkijkpunt te realiseren. Bij het project aan de Trakelweg komen veel zaken samen: een uitzicht op onze stad en in het bijzonder op Krottegem, een wijk in volle ontwikkeling, het herbestemmen van een geklasseerd gebouw en de kans om exporuimte te ontwikkelen met de focus op ons industrieel erfgoed. We kijken enorm uit naar de realisatie.”