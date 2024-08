Het Belfort van Menen, net naast het stadhuis, is Unesco-werelderfgoed. De toren is 33 meter hoog en biedt dan ook een mooi zicht over de stad en het grensgebied. Al wie dat wil kan nu gratis de toren beklimmen. De klokken in het Belfort waarschuwden destijds voor gevaar zoals een brand zodat ze belangrijke stadsdocumenten in veiligheid konden brengen.