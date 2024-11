Ruim drie jaar geleden sloeg de vrouw het slachtoffer in elkaar in haar appartement in de Pieter Tacklaan. Enkele dagen later overleed ze in het ziekenhuis. De vrouw die het slachtoffer in elkaar sloeg kwam naar eigen zeggen op voor haar broer, die de buurman was van het slachtoffer. Nadat die meerdere keren werd beschuldigd van overlast. Zij kreeg voor het Hof van Assisen 17 jaar celstraf.

Bij het incident was ook een vriendin aanwezig. Zij belde niet naar de hulpdiensten, maar verwittigde wel haar vriend en de broer die op een feestje waren. Allemaal kwamen ze naar het appartement, maar niemand bood hulp. Eén van hen krijgt 6 maanden cel met uitstel, de anderen krijgen opschorting van straf.