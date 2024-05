Caroline Kint woonde in hetzelfde appartementsgebouw als de broer van Athena M.. Het slachtoffer zou al vaker haar beklag gedaan hebben over de overlast die haar overbuurman veroorzaakte in het pand langs de Minister Tacklaan in Kortrijk. De avond van 15 oktober 2021 zocht Athena M. het slachtoffer op. Kint kreeg rake klappen en schoppen op het hoofd, waardoor ze het bewustzijn verloor. De beschuldigde sleepte het lichaam vervolgens het appartement binnen. Dankzij een buurman waren de hulpdiensten snel ter plaatse, maar Caroline Kint overleed op 21 oktober in het ziekenhuis aan haar verwondingen.