Uw stem hier zal meer impact hebben dan de stem die u zondag zal uitbrengen", verwees meester Nina Van Eeckhaut naar de verkiezingen. De advocate van Athena M. vroeg aan de juryleden hun burgerplicht tijdens het assisenproces zo zorgvuldig mogelijk te vervullen.

Over hun standpunt lieten meester Nina Van Eeckhaut en meester Raan Colman nog niet in hun kaarten kijken. Meester Van Eeckhaut stelde wel dat het niet de bedoeling is om aan schuldverschuiving te doen. "De schuld van Athena M. is heel groot en we gaan daar niet op afpingelen."

Anderzijds werd het aandeel van Lorine D. W. heel groot genoemd. "Hoe dat juridisch moet worden vertaald, is jullie zaak, jullie zijn de rechters." Ten slotte werd aangekondigd dat de beschuldigde erg zenuwachtig is om verhoord te worden door de voorzitter.