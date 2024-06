Voor Lorine De Witte had het openbaar ministerie de maximumstraf van een jaar cel gevorderd. Het arrest stelde dat de beschuldigde een goede vriendin in nood niet hielp. Ze vreesde immers om zelf op een of andere manier betrokken te raken bij de feiten. "Ze misrekende zich trouwens, want zo zorgde ze er voor dat ze net wel werd meegezogen in een bepaalde vervolging." Er werd echter gewezen op het lage risico op herhaling en haar rol als poetsvrouw. "Ze stond altijd klaar voor haar kinderen, die haar op de zitting prezen en zijn uitgegroeid tot mooie personen."

Tot slot richtte voorzitter Bart Meganck zich zoals gebruikelijk tot de veroordeelden. "Misschien zult u nog huilen, straks of later in uw cel. Huil maar goed, maar ik hoop dat u ook huilt voor het slachtoffer en niet alleen voor uzelf. Voor die moeder, die oma die u het leven hebt ontnomen," zei hij tegen Athena Man. Ook Lorine De Witte werd nog kort toegesproken voordat ze werd vrijgelaten. "Het hof heeft clementie getoond en de feiten waar u schuldig aan bevonden bent, zijn minder erg dan u misschien had gevreesd. Maar het blijft een asociaal misdrijf. Ik hoop dat u nog vaak aan uw vriendin denkt."