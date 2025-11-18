Tweede stakingsdag: dit zijn de gevolgen in West-Vlaanderen
Op deze tweede stakingsdag nemen ook veel openbare diensten deel aan de staking. Zo is er op veel plaatsen geen afvalophaling en blijven gemeentelijke diensten gesloten. Ook in het onderwijs staken ze vandaag mee.
De actie van de vakbonden is gericht tegen de hervormingsplannen van de federale regering. Ondanks het begrotingsakkoord zetten de bonden dus toch door.
Op veel plaatsen liggen openbare diensten stil: gemeente- en stadsdiensten blijven gesloten en er is ook geen afvalophaling. Ook bij de politie staken ze mee, en in de gevangenissen.
Opnieuw hinder bij openbaar vervoer
Net als gisteren is er veel hinder op het openbaar vervoer. Bij De Lijn rijdt vandaag in onze provincie de helft van de bussen niet. De Kusttram rijdt wel vaker uit dan gisteren: twee op drie ritten gaat door.
Op het spoor rijdt één op twee IC-treinen, en één op drie stoptreinen. Piekuurtreinen zijn er vandaag in West-Vlaanderen niet of nauwelijks.