Net als gisteren is er veel hinder op het openbaar vervoer. Bij De Lijn rijdt vandaag in onze provincie de helft van de bussen niet. De Kusttram rijdt wel vaker uit dan gisteren: twee op drie ritten gaat door.

Op het spoor rijdt één op twee IC-treinen, en één op drie stoptreinen. Piekuurtreinen zijn er vandaag in West-Vlaanderen niet of nauwelijks.