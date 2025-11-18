7°C
Twee­de sta­kings­dag: dit zijn de gevol­gen in West-Vlaanderen

2023-06-26 00:00:00 - 'Opnieuw wekelijkse afvalophaling': Zwevegem en Anzegem willen tijdelijk af van tweewekelijkse ophaling

Op deze tweede stakingsdag nemen ook veel openbare diensten deel aan de staking. Zo is er op veel plaatsen geen afvalophaling en blijven gemeentelijke diensten gesloten. Ook in het onderwijs staken ze vandaag mee.

De actie van de vakbonden is gericht tegen de hervormingsplannen van de federale regering. Ondanks het begrotingsakkoord zetten de bonden dus toch door.

Op veel plaatsen liggen openbare diensten stil: gemeente- en stadsdiensten blijven gesloten en er is ook geen afvalophaling. Ook bij de politie staken ze mee, en in de gevangenissen.

Opnieuw hinder bij openbaar vervoer

Net als gisteren is er veel hinder op het openbaar vervoer. Bij De Lijn rijdt vandaag in onze provincie de helft van de bussen niet. De Kusttram rijdt wel vaker uit dan gisteren: twee op drie ritten gaat door.

Op het spoor rijdt één op twee IC-treinen, en één op drie stoptreinen. Piekuurtreinen zijn er vandaag in West-Vlaanderen niet of nauwelijks.

Luchthaven Oostende 4
Nieuws

Staking treft toch luchthaven Oostende: alle vluchten geannuleerd, ook die van Club Brugge
De redactie
Driedaagse staking

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Uranium
Nieuws
Update

Buurt in Moen vrijgegeven: "Het ging niet om uranium, wel andere stoffen", zegt burgemeester

Aanmelden