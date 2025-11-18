Aanmelden
Sta­king treft toch lucht­ha­ven Oos­ten­de: alle vluch­ten gean­nu­leerd, ook die van Club Brugge

Landingsbaan Luchthaven Oostende

De tweede stakingsdag laat zich dan toch voelen op de luchthaven van Oostende. Aanvankelijk leek het er op dat die gewoon operationeel zou blijven, maar vandaag zijn toch alle vluchten geannuleerd.

Er stonden vandaag twee vertrekkende passagiersvluchten gepland: één naar Tenerife en één naar Lissabon. Die laatste was eigenlijk de vlucht voor de spelers van Club Brugge. Zij spelen morgenavond in de Champions League tegen FC Porto. Maar die vlucht is nu verplaatst naar acht uur vanavond, dan zou de staking op de luchthaven voorbij moeten zijn.

Ook de aankomst van een passagiersvliegtuig vanuit Tenerife, vanavond laat, staat gewoon gepland.

Driedaagse staking

