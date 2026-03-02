17°C
Aanmelden
Nieuws

Drie­daag­se spoor­sta­king van start gegaan: drie op de tien IC-trei­nen rij­den niet

NMBS geen trein

Archiefbeeld

De driedaagse spoorstaking is zondagavond om 22 uur van start gegaan. De bonden protesteren onder meer tegen de plannen van de regering om een einde te maken aan vaste benoemingen bij het spoor en tegen de regeringsmaatregelen die van invloed zijn op de pensioenrechten van het spoorwegpersoneel. De staking loopt tot woensdag 11 maart om 22 uur. 

De stakingsaanzegging komt enkel van de socialistische spoorbond ACOD Spoor. De impact van de staking zal van dag tot dag verschillen. De NMBS raadt reizigers aan om hun reis goed voor te bereiden door regelmatig de online reisplanner te raadplegen. Sinds zondag is de alternatieve treindienst voor maandag daarop te vinden. Vanaf maandagochtend is de aangepaste treindienst voor dinsdag dan weer beschikbaar.

Vandaag zullen zeven op de tien IC-treinen rijden. Dat geldt ook voor de helft van de lokale L- en voorstedelijke S-treinen. Er rijden weinig P-treinen, die normaal worden ingezet tijdens de ochtend- en de avondspits. Ook dinsdag zullen zeven op de tien IC-treinen rijden, net zoals drie op de vijf lokale L- en voorstedelijke S-treinen. Er rijden opnieuw weinig P-treinen. De situatie voor woensdag is voorlopig onduidelijk.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Driedaagse staking

Meest gelezen

Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

West-Vlaamse landbouwster Mieke (51) met eerste repatriëringsvlucht terug in Zaventem: “Ik ben heel blij”
Update

"Ik ben heel blij": West-Vlaamse landbouwster Mieke (51) is herenigd met zonen na repatriëringsvlucht
Vrouw naar ziekenhuis nadat auto in gracht belandt in Zuidschote Ieper

Auto belandt in gracht langs Middelstraat in Zuidschote: bestuurster naar ziekenhuis
Politie riho

Politiezone RIHO betrapt 9 bestuurders met alcohol en 2 met drugs tijdens verkeerscontroles
Ongeval Motor Boezinge

Motorrijder (25) kritiek na ongeval in Boezinge
Ice trein

Hogesnelheidstrein ICE spoort tijdens zomer tot aan de kust
Werven

Vijf werven op West-Vlaamse autosnelwegen: focus op vernieuwing van wegdek en bruggen
Aanmelden