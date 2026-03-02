Driedaagse spoorstaking van start gegaan: drie op de tien IC-treinen rijden niet
Archiefbeeld
De driedaagse spoorstaking is zondagavond om 22 uur van start gegaan. De bonden protesteren onder meer tegen de plannen van de regering om een einde te maken aan vaste benoemingen bij het spoor en tegen de regeringsmaatregelen die van invloed zijn op de pensioenrechten van het spoorwegpersoneel. De staking loopt tot woensdag 11 maart om 22 uur.
De stakingsaanzegging komt enkel van de socialistische spoorbond ACOD Spoor. De impact van de staking zal van dag tot dag verschillen. De NMBS raadt reizigers aan om hun reis goed voor te bereiden door regelmatig de online reisplanner te raadplegen. Sinds zondag is de alternatieve treindienst voor maandag daarop te vinden. Vanaf maandagochtend is de aangepaste treindienst voor dinsdag dan weer beschikbaar.
Vandaag zullen zeven op de tien IC-treinen rijden. Dat geldt ook voor de helft van de lokale L- en voorstedelijke S-treinen. Er rijden weinig P-treinen, die normaal worden ingezet tijdens de ochtend- en de avondspits. Ook dinsdag zullen zeven op de tien IC-treinen rijden, net zoals drie op de vijf lokale L- en voorstedelijke S-treinen. Er rijden opnieuw weinig P-treinen. De situatie voor woensdag is voorlopig onduidelijk.