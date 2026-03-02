De stakingsaanzegging komt enkel van de socialistische spoorbond ACOD Spoor. De impact van de staking zal van dag tot dag verschillen. De NMBS raadt reizigers aan om hun reis goed voor te bereiden door regelmatig de online reisplanner te raadplegen. Sinds zondag is de alternatieve treindienst voor maandag daarop te vinden. Vanaf maandagochtend is de aangepaste treindienst voor dinsdag dan weer beschikbaar.

Vandaag zullen zeven op de tien IC-treinen rijden. Dat geldt ook voor de helft van de lokale L- en voorstedelijke S-treinen. Er rijden weinig P-treinen, die normaal worden ingezet tijdens de ochtend- en de avondspits. Ook dinsdag zullen zeven op de tien IC-treinen rijden, net zoals drie op de vijf lokale L- en voorstedelijke S-treinen. Er rijden opnieuw weinig P-treinen. De situatie voor woensdag is voorlopig onduidelijk.

