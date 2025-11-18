6°C
West-Vlaanderen

Drie­daag­se sta­king ein­digt met nati­o­na­le stakingsdag

Acv

De vakbonden vatten vandaag de derde dag van hun stakingsacties tegen het beleid van de federale regering aan. Met de nationale stakingsdag in alle sectoren zal de actie ook in de privé voelbaar zijn. Onder meer bij Picanol in Ieper wordt er gestaakt. 9 op de 10 werknemers zou er niet aan de slag gaan. "We mogen alleen nog zwijgen, werken en betalen," zeggen de stakers aan de poort. 

ACV, ABVV en ACLVB mobiliseren sinds maandag tegen wat ze "asociale voorstellen" van de federale regering noemen. Ze verzetten zich onder meer tegen pensioenmaatregelen en versoepelingen in de nachtarbeid, en willen niet dat de regering-De Wever aan het systeem van de automatische indexering raakt. Als alternatief eisen de bonden een belasting op grote vermogens en technologiereuzen, en willen ze minder subsidies voor grote bedrijven.

Alle sectoren

Na de stakingsdag bij het spoor en de andere openbaarvervoermaatschappijen maandag en de staking in alle openbare diensten dinsdag, onderwijs incluis, is het woensdag de beurt aan alle sectoren.

Grote impact

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka verwachtte alvast een grote impact op de productie of een stillegging bij een op de tien Vlaamse bedrijven door de stakingsacties. Veertig procent van de bedrijven verwacht geen enkele hinder te ondervinden van de driedaagse staking, zo meldde Voka afgelopen weekend op basis van zijn jongste economische bevraging bij 700 ondernemingen.

Grote schade

De werkgevers zijn niet te spreken over de vakbondsacties. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) raamt de schade op enkele "honderden miljoenen euro's" na een rondvraag bij de sectoren en bedrijven. Voka stelt vast dat de donderwolken blijven hangen boven de bedrijven. "De nationale staking kan op geen slechter moment komen." Voor Unizo is het recht op staken "ontspoord" en moet het in balans gebracht worden met het recht op ondernemen. Daarbij wijst de ondernemersorganisatie ook op de timing, nu er een "historisch hoog aantal faillissementen" is.

Belga
Ben Storme

Ben Storme
Driedaagse staking

