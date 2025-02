Op 24 november kreeg het slachtoffer een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker die beweerde dat er verdachte transacties op haar rekening plaatsvonden. De vrouw werd gevraagd haar bankgegevens te delen en haar bankkaart met pincode aan een "collega" te overhandigen. Ze vertrouwde het niet en verwittigde de politie.

De lokale politie van Bredene/De Haan kon kort daarna een 19-jarige verdachte arresteren bij haar woning in Klemskerke. Even verderop werd een 21-jarige kompaan in een wagen opgepakt. Beiden, van Bulgaarse origine en afkomstig uit Gent, werden aangehouden op verdenking van poging tot oplichting.

De Brugse raadkamer besliste op 29 november om de 21-jarige onder elektronisch toezicht te plaatsen. Vrijdag werd bepaald dat beide verdachten vrij mogen onder voorwaarden. De 21-jarige mag zijn enkelband afdoen na betaling van 1.000 euro, terwijl de 19-jarige pas vrijkomt na storting van 7.500 euro.

Blijf alert voor oplichting en meld verdachte situaties bij de politie.