Thuisverpleegster Stefanie Sander uit Houthulst deelde zondag een video op TikTok, waarin ze haar enkelband toont. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste begin januari dat ze de gevangenis mocht verlaten met een enkelband. Ze wil naar eigen zeggen met de video bewijzen dat ze niet in het ziekenhuis ligt, maar gewoon thuis is.
In het kader van meerdere onderzoeken door de West-Vlaamse afdeling van het Gentse arbeidsauditoraat naar sociale fraude bij zelfstandige thuisverpleegkundigen vond op 17 november een gerechtelijke actie onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter plaats. Tijdens de actie voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) in samenwerking met de inspectiediensten van het RIZIV meerdere huiszoekingen uit in de omgeving van Houthulst.
De speurders pakten zelfstandig thuisverpleegkundige Stefanie Sander (42) op, maar ook haar moeder, haar partner en een medewerkster. Bij de huiszoekingen werden ook elf luxewagens, zes dure motorfietsen, luxegoederen, onroerende goederen en cash geld in beslag genomen.
Tot 90 patiënten per dag
Na verhoor werden het Vlaams Belang-gemeenteraadslid en haar partner voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om Sander aan te houden op verdenking van sociale fraude. Haar echtgenoot werd onder voorwaarden vrijgelaten.
Volgens het arbeidsauditoraat sjoemelde Stefanie Sander op grote schaal bij de aangifte van haar prestaties. Door fictieve prestaties aan te geven zou de verdachte miljoenen euro's ten onrechte geïnd hebben. In totaal beweerde ze tot negentig mensen per dag te behandelen. In dat kader moet ze voor feiten van de afgelopen jaren al 1,7 miljoen euro betalen aan het RIZIV.
Enkelband
De raadkamer in Brugge oordeelde op 19 december dat de thuisverpleegkundige de gevangenis met een enkelband kon verlaten. Het arbeidsauditoraat tekende hoger beroep aan tegen de beslissing, waardoor Sander in de cel bleef.
Daardoor moest de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling uiteindelijk beslissen over een enkelband. Zij volgden begin januari de oorspronkelijke beslissing van de Brugse raadkamer en zetten het licht op groen voor elektronisch toezicht.
TikTok
Sander kreeg dus een enkelband en dat zette ze afgelopen zondag ook op TikTok. Op een video is te zien hoe ze haar kous naar beneden doet om de enkelband te tonen. De video werd ondertussen al meer dan 20.000 keer bekeken. Al snel kwam er een stroom aan negatieve reacties. Meteen reageerde ze met een nieuwe post, waarin ze verduidelijkt dat ze de video deelde om te tonen dat ze niet in het ziekenhuis ligt, maar gewoon thuis is.