Valse bankmedewerkers kennen hun straf: tot 8 jaar cel voor oplichting
De Brugse correctionele rechtbank heeft een 22-jarige man uit Sint-Niklaas tot acht jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor oplichting en informaticabedrog. Dertien andere beklaagden kregen 180 uur werkstraf tot vijf jaar cel. Valse bankmedewerkers viseerden de bankkaarten en de juwelen van bejaarde slachtoffers.
Een koppel uit Koekelare deed op 9 januari 2024 in het casino van Oostende verdachte transacties met de bankkaart van een 80-jarige vrouw. De beklaagden liet zich na één spel al cash uitbetalen. Dankzij verder onderzoek kregen de speurders een omvangrijke bende in het vizier. In totaal pleegden ze van 23 december 2023 tot 28 februari 2024 liefst 22 gelijkaardige feiten.
340.000 euro
De criminele organisatie gebruikte telkens dezelfde methode. Bejaarde slachtoffers kregen een valse mail van Fluvius waarin ze op een link moesten klikken. Vervolgens belde een valse bankmedewerker omdat er op hun rekening verdachte transacties vastgesteld zouden zijn. De slachtoffers werden overtuigd om hun bankkaarten en pincodes aan een valse bankmedewerker te overhandigen. Sommige burgerlijke partijen werden met een smoesje ook van hun juwelen beroofd.
Volgens het OM maakten de beklaagden ruim 200.000 euro en juwelen ter waarde van ruim 140.000 euro buit.
Tot acht jaar gevangenisstraf
Het openbaar ministerie bestempelde Ricci S. (22) als de leider van de criminele organisatie. De Ghanees uit Sint-Niklaas hoopte op een werkstraf, maar de rechtbank veroordeeld hem zoals gevorderd tot acht jaar effectieve gevangenisstraf. Tien andere beklaagden kregen 18 maanden tot vijf jaar effectieve celstraf, terwijl drie beklaagden een werkstraf van 180 uur moeten uitvoeren. Het gaat onder andere om chauffeurs en zogenoemde cashers van de criminele organisatie.